Avukat Turan Karakaş hayatını kaybetti

Avukat Turan Karakaş hayatını kaybetti. Bir dönem Cumhuriyet Vakfı üyesi olan Karakaş Ergenekon kumpas davalarında da savunma avukatlığı yapmıştı.

Avukat Turan Karakaş hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:11

Avukat Turan Karakaş 77 yaşında hayatını kaybetti. Eski Cumhuriyet Vakfı üyesi Karakaş Ergenekon kumpas davalarında savunma avukatlığı yapmıştı.

TURAN KARAKAŞ KİMDİR?

1947 yılı doğumlu Turan Karakaş, Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu.  

CHP'de İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunan Avukat Turan Karakaş,  Vatan Partisi İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olmuştu. 

Kültür Bakanlığı Hukuk Başmüşsavirliği görevlerinde de bulunanan Karakaş'ın aynı zamanda birçok çocuk kitabı bulunuyor.

Ergenekon kumpas davalarında Cumhuriyetçi isimlerin avukatlığını yapan eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turan Karakaş 77 yaşında hayatını kaybetti.

Av. Turan Karakaş için 24.11.2024 saat 13.00'te İzmir Narlıdere Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlenecek. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler