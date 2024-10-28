Avukat Yaman: ‘Töre saikiyle işlenen cinayet’
İstanbul Gaziosmanpaşa’da şubatta Dilek Y., üvey oğlu Ö.Y. tarafından başından vurularak öldürüldü.
Ö.Y. hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan, eşi M.Y. ve diğer üvey oğlu Ş.Y’ye ise “kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme” suçundan açılan davanın ikinci duruşması geçen hafta görüldü.
Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Duruşma 9 Ocak’a ertelendi.
Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Serenay Yaman, “Sanık eş muhtemel ki sözde namusunu temizlediğini söylemek için Dilek’i arıyor. Dilek’in katledilişini telefonda anbean dinliyor. Başından beri töre saikiyle işlenen cinayet olduğunu bastıra bastıra söylüyoruz” dedi.
Etiketler: #gaziosmanpaşa
En Çok Okunan Haberler
-
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- Sefalette ortaklaşıyorlar!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!