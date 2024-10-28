Avukat Yaman: ‘Töre saikiyle işlenen cinayet’

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Ö.Y. hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan, eşi M.Y. ve diğer üvey oğlu Ş.Y’ye ise “kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme” suçundan açılan davanın ikinci duruşması geçen hafta görüldü.

Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Duruşma 9 Ocak’a ertelendi.

Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Serenay Yaman, “Sanık eş muhtemel ki sözde namusunu temizlediğini söylemek için Dilek’i arıyor. Dilek’in katledilişini telefonda anbean dinliyor. Başından beri töre saikiyle işlenen cinayet olduğunu bastıra bastıra söylüyoruz” dedi.