Öldürdüğü domuzu kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

Kayseri'de öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şüpheli yakalandı.

Öldürdüğü domuzu kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi
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DHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 16:13

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadaki 'Bir sürücü öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayarak sürükledi' paylaşımına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kamyonetin sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan ceza yazıldı.

Ayrıca sürücü hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında da adli işlem başlatıldı.


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