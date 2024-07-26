Avukat Yarlı, erkeklerin evlatları üzerinden kadınları tehdit ettiğine dikkat çekti

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

AKP yönetiminin iktidara geldiği 2002’den başlayarak kazanılmış hakları dahi gerileten icraatlara imza attığı Türkiye’de erkek şiddeti engellenemiyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) verileri şiddet gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. KCDP’nin 2024’ün ilk altı ayını kapsayan raporunda, 205 kadının katledildiği, 117 kadının da şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haziran ayında 41 kadının katledildiği, 25 kadının da şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğine yer verilen raporda, “Bu şu ana kadar kaydettiğimiz en yüksek kadın cinayeti verisi oldu” dendi. Çocuk istismarının da artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, altı ayda dokuzu anneleriyle birlikte olmak üzere 14 kız çocuğunun öldürüldüğü kaydedildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Süreyya Kardelen Yarlı, “Özellikle son zamanlarda artan kadına yönelik şiddette gördüğümüz en vahim vakalardan biri de kadınların çocuklarıyla birlikte tehdit ediliyor veya öldürülüyor olması. Bu olaylar özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla ve siyasi iktidarın kadın ile çocuk düşmanı dili yoğun bir şekilde kullanmasıyla başladı” dedi. Yarlı, şiddet risk ihtimali yüksek adli dosyalarda ne savcılar, hakimler, kolluk kuvvetleri ne diğer idari ve yetkili bakanların yeterli denetim yapmadığına ya da yaptırım uygulamadığına vurgu yaptı.

“Erkekler, kadınların en hassas noktaları olduğunu bildikleri için çocuk üzerinden tehdit ederek, baskı kurarak, şantaj yaparak, çocuğa zarar vererek veya zarar vereceğini söyleyerek kadını o güvensiz eve mahkûm kılıyor” diye konuşan Yarlı, “İktidar, kanun koyucular gerçekten bu kadar hassassa, o zaman yasalarda çocuğun maruz kaldığı durumlarla ilgili olan bütün açıkları tek tek tespit edip bu açıkları kapatmak ve uymayanlarla ilgili çok sert ve cezai önlemler almak zorunda. Yoksa bu saatten sonra ne yazık ki annesinin yanında öldürülen veya annesi yanında şiddete uğrayan çok fazla çocuk haberi görüyor olacağız” uyarısında bulundu.

DERYA İÇİN ADALET!



Bursa’da 37 yaşındaki Derya Pas’ın geçen ağustosta uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek Güner Aydın tarafından öldürülmesine ilişin davanın dün ikinci duruşması görüldü. Duruşma öncesi Bursa Kadın Platformu adliye önünde açıklama yaparak adalet çağrısında bulundu.

