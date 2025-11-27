Avukatı açıkladı: Öcalan'ın İmralı'da koşulları iyileştirildi

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, Öcalan’ın koşullarının iyileştirildiğini duyurdu.

Reuters'a konuşan Bilmez, 2019 yılından bu yana ilk kez müvekkiliyle görüşme izni aldıklarını ve Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirildiğini açıkladı.

Bilmez, 26 yıldır cezaevinde bulunan Öcalan'ın tutukluluk şartlarında gözle görülür bir değişim olduğunu belirtti.

"'DAHA SAYGILI' BİR HALE GELDİ"

Avukat Bilmez'in aktardığı bilgilere göre, İmralı'daki görevlilerin tutumu eskiye oranla "daha saygılı" bir hale geldi.

Bilmez, Öcalan'ın sahip olduğu yeni imkanları şöyle sıraladı:

"Öcalan artık cezaevinde bulunan PKK ile bağlantılı diğer mahkumlarla etkileşime geçebiliyor ve görüşebiliyor. Kitap okuma hakkı devam ederken, bazı televizyon kanallarını izlemesine de izin veriliyor."

Bilmez ayrıca iyileştirmelere rağmen Öcalan'ın internet erişimine hala izin verilmediğini söyledi.

Görüşme sonrası Öcalan'ın sağlık ve moral durumuna ilişkin de bilgi veren Bilmez, müvekkilinin çözüm sürecine olan inancını koruduğunu vurguladı. Bilmez, "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.