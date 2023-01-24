Avukatı vurmak için rengini değiştirdikleri otomobile sahte plaka takmışlar

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:08

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:21

Olay, 20 Ocak günü saat 09.00 sıralarında Seyhan'a bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ofisine gitmek için evinden çıkan avukat İrfan Çelik, otomobiline yöneldi.

Bu sırada sokağa giren otomobildeki kişi ya da kişilerce, Çelik'e tabanca ile ateş açıldı. Çelik kanlar içinde yığılırken, otomobil hızla uzaklaştı. Bacağından yaralanan Çelik, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik, tedavisinin ardından tahliye edildi.

SATIŞA ÇIKAN ARACIN PLAKASINI KOPYALAMIŞLAR

Çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelileri tespit etti. Tabancayla ateş edenin Mustafa Karadağoğlu, otomobili kullanan kişinin ise Samet G. (32) olduğu belirlendi. Şüphelilerin tespit edilmemek için internetten satışa çıkarılan bir otomobilin plakasını kopyaladıkları ve saldırıda kullandıkları araca takıp ardından da farklı renge boyadıkları anlaşıldı.

2 ŞÜPHELİDEN 1'i TUTUKLANDI

Polis, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyon ile 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Mustafa Karadağoğlu ifadesinde, "Daha önceden husumetli olduğum bir kişinin tehditlerini bana iletiyordu. Bu nedenle tartıştık. Sinirlenip, tabancayla ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Karadağoğlu tutuklandı, Samet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.