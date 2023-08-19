Avukatın bürosuna uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edirne'de polisin bir avukatlık bürosunda yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken kaçtığı belirlenen avukat O.Y. aranıyor.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:26
Avukatın bürosuna uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler ifadelerinde uyuşturucuyu aldıkları adresi itiraf etti.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda adliye binasının yakınındaki bir iş merkezinde bulunan, bir süre önce kaydını Gaziantep Barosu'ndan Edirne Barosu'na aldırdığı öğrenilen avukat O.Y.’nin bürosuna operasyon düzenlendi.

Savcı ve baro temsilcisinin gözetiminde yapılan aramada 1 gram kokain, 2 gram metafemtamin, 2 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Büroda bulunan 6 kişi gözaltına alınırken kaçtığı belirtilen avukat O.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


EDirne avukat uyuşturucu Baro Operasyon

İlgili Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatan İsraillinin serbest bırakılması tartışma yarattı: Ortada devlet kalmaz

Uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatan İsraillinin serbest bırakılması tartışma yarattı: Ortada devlet kalmaz
Çocuklar için acı tablo: 'Yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu...'

Çocuklar için acı tablo: 'Yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu...'

En Çok Okunan Haberler