Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 20:33
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sincik-Malatya kara yolunda durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada, az miktarda sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 55 bin 735 lira ve 200 avro ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.


adıyaman uyuşturucu

İlgili Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
Düzce'de günlük kiralık evlere uyuşturucu baskını: 5 tutuklama

Düzce'de günlük kiralık evlere uyuşturucu baskını: 5 tutuklama
Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonu: 188 kişi gözaltına alındı

Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonu: 188 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler