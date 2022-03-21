Avukatlar, 104 amiralin başlayacak olan davasını değerlendirdi

21 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

104 emekli amiral, Montrö ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğraları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin açıklama yapmış, bunun üzerine “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle haklarında dava açılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) “104 amiralin bildirisini kınadılar” şeklindeki açıklamasını “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır” sözleri ile reddetmesinin ardından soruşturmaya dahil edilen eski TESUD Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Çalışkan da iddianamede amiral olmayan tek isim olarak yer almıştı. Ankara dışında yaşayan isimlerin bulunduğu illerde savunmasını yaptığı davanın ilk duruşması bugün Ankara’da başlıyor. Amiraller, ilk kez hakim karşısında olacak.

"DELİLLER TARTIŞILACAK"

Davaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan amirallerin avukatlarından Celal Ülgen, yargı sürecine değinerek “İfadelerin tamamlanmasından sonra yargılamanın asıl ve en önemli süreci olan delillerin tartışılması aşamasına geçilecek. Bu sürecin de tamamlanması ile dosya savcılığa verilerek beyanlar ve tartışılan kanıtlar doğrultusunda iddia makamının esas hakkındaki mütalaasının verilmesi beklenecek. Sonra bizim savunma sürecimiz başlayacak” dedi. Ağır ceza mahkemelerinin, FETÖ yargısı döneminden bu yana delillerin tartışılması aşamasını ya hiç yapmadığını ya da göstermelik yapmayı alışkanlık haline getirdiğini kaydederek, “Oysa yargılamanın en asal unsuru bu aşama” ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ İSTEDİ"

“Suç için anlaşmadan söz edilemeyeceğini” vurgulayan Ülgen, “Buna karşın birileri istedi diye böyle bir davanın açılması gerçekleşti ve hukuk tarihindeki karanlık sayfalara bir yenisinin eklenmesine neden olundu. Emekli amiraller amasız, fakatsız düşünce özgürlüğünden kaynaklanan ifade özgürlüğü haklarını kullandı. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, amirallerin bu konuda gösterdiği duyarlılığın haklılığını bir kez daha kanıtladı. Yargılmanın bir saat bile uzamadan bitirilmesi gerekirken bunun zamana yayılacağını şimdiden görüyoruz” ifadelerini kullandı. Ülgen, açıklamadan darbe iması üretildiğini aktararak “Ankara’da deniz mi var? Emekli amiraller denizaltılara binip Ankara’ya mı gelecekler? Hukukun aradığı elverişli vasıta bile yok. Elverişli vasıta olarak WhatsApp’ı ileri sürenler ise komik oluyorlar. Ortada bir gerçek var. Bu gerçek giderek büyüdü ve gözlerimizi bu gerçekten alamıyoruz. Montrö vazgeçilecek bir anlaşma değildir. Ülkemizin bağımsızlık ve tarafsızlık sertifikasıdır” dedi.

"ÖZÜR DİLENMELİ"

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ise emekli amirallerden özür dilenmesi gerektiğini söyledi. “Amirallerin ne kadar haklı çıkış yaptıkları, Ukrayna-Rusya savaşı ile ortaya çıktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi sayesinde Karadeniz bir savaş denizi olmaktan kurtuldu. O nedenle amirallerin Montrö’nün önemine işaret eden açıklamalarından bir darbe iddiası üretmek ve oradan hareketle yargılamak son derece adaletsiz” diyen Bozkurt, iktidarın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Montrö açıklamalarına işaret etti. Bozkurt, “Amirallerin basın açıklamasından darbe iması üretmek ve yargılamak kesinlikle doğru değil, büyük haksızlık. Yargılamanın derhal düşürülmesi ve amirallerden özür dilenmesi lazım. Halen neyin ifadesinin verildiğini anlamak mümkün değil. Montrö’yü savundular. Bugün de Cumhurbaşkanı savunuyor. Yargı ne yapacak? Montrö’yü savunanlar yargılanacak mı?” dedi.