Montrö'nün önemine değinen emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi
Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, 103 amiralin Montrö'nün önemine değindiği açıklama üzerine Ankara'da açılan dava kapsamında, İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi.
Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, Montrö'nün önemine değinilen açıklamada imzasının bulunduğu gerekçesiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında talimatla ifade verdi.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye için hayati önemine değindikleri açıklama üzerine 103 emekli amirale "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Sağdıç, davanın görüldüğü Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı doğrultusunda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ara duruşmada savunma yaptı.
Mahkemeye sunduğu yazılı savunmayı okuyan Sağdıç, amirallerin anayasal hakları çerçevesinde paylaştıkları duyurunun suç unsuru olabilecek bir bildiriye dönüştürülmeye çalışıldığını, buna ilişkin açılan davanın hukuken içinin boş olduğunu savundu.
Ömrü boyunca hiçbir suça karışmadığını belirten Sağdıç, "Dürüst, idealist olmaya çalışan, insanlara ve çevreye saygılı, hayatının 40 yılını deniz kuvvetlerine adamış, ülkesine en faydalı olabileceği bir zamanda FETÖ kurgulu kumpas sürecinde aşağılık iftiralarla tasfiye dilerek 3,5 yılını demir parmaklar arkasında geçirmiş, yetmiş yaşında şerefli bir vatandaşım" ifadelerini kullandı.
"ADIM ADIM GERÇEĞE DOĞRU İLERLEYECEĞİZ"
Koramiral Kadir Sağdıç, "Soruyorum, amiraller duyurusundan henüz bir yıl bile geçmeden hala içinde bulunduğumuz Ukrayna-Rusya kriziyle Türkiye 2. Dünya Harbi’nden sonra bir kez daha Montrö Sözleşmesi'nin nasıl muazzam bir denge oluşturduğu, bizi çatışmaların dışında tutabilme özellikleri fark edilmiş midir? Adım adım gerçeğe doğru ilerleyeceğiz. Tarih en büyük tanıktır. Bu süreçte yaşadığım her türlü maddi ve manevi haklarımı saklı tutuyorum" dedi.
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