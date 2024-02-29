Avukatlar ‘Adalet Nöbeti’ başlattı: Polisten basın mensuplarına müdahale

İstanbul Adliyesi önünde avukatların tuttuğu "Adalet Nöbeti"ni haberleştirmek isteyen basın mensupları engellendi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:47
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Avukatlar, bugün İstanbul Adliyesi'nde, "İliç Madeni'nin kapatılması, iş cinayetlerinin ve çevre katliamlarının son bulması, hukukun uygulanması ve Can Atalay'ın meclisteki yerini alması için" adalet nöbeti tutmak istedi.

Adliyenin C Kapı girişi önündeki merdivenlerde açıklama yapmak isteyen avukatlar, polis engeliyle karşılaştı. Adliye meydanında açıklama yapabilecekleri bildirilen avukatlar, bunu kabul etmeyerek C Kapısı önünde açıklama yaptı. Bu sırada avukatların basın açıklamasını görüntülemek isteyen basın mensupları engellenerek meydana sürüldü.

Bir süre demir kapının ardında tutulan basın mensupları, daha sonra adliyeye alındı. 

Açıklama yapmalarına izin verilmeyen avukatlar oturma eylemi gerçekleştirdi. Avukatlar, engellemelere karşın açıklamalarını yapmaya devam etti.


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