Beyoğlu'nda ahşap binada yangın: Ekipler müdahale ediyor!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 17:37

Güncelleme: 27.02.2024 - 17:38

Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken yangın bölgede yoğun dumana neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.