Avukatlar demokrasi için sahada olacak

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Mahalli İdareler Seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları hız kazanırken seçim güvenliği tartışmaları da arttı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim güvenliğine dair “Endişem yok” dese de devlet kademelerindeki partileşme sebebiyle siyasi partiler, meslek örgütleri, STK’ler ve bağımsız dernekler seçim gününe dair çalışmalar yapıyor.

İzmir Barosu avukatları da kent genelinde yurttaşın iradesinin sandığa yansıması için sahada olacak. Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, baroda kriz merkezi kuracaklarını ve ilçelerde, adliyelerde de avukat odalarını açacaklarını söyledi.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz



“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Geniş katılımlı bir organizasyon kuracaklarını anlatan Sefa Yılmaz, “Genel seçimler gibi her sandığa bir avukat görevlendirmek gibi bir durumumuz olmayacak ama ihtiyaç olan yerlerde, bize ulaşıldığında söz konusu hukuki yardımı yapabilmek adına meslektaşlarımız nöbetçi olacaklar. Bazı ilçelerden avukat talepleri var. Bunları karşılamak üzerine ne yapabilirizi çalışıyoruz. İzmir Barosu olarak seçmenin iradesini sandığa doğru yansıması için üzerine düşen ve talep edilen alanlarda olacak” diye konuştu.

Mayıs ayında gerçekleşen genel seçimler için yaklaşık 2700 avukatın seçim güvenliği ve sandık güvenliğiyle ilgili eğitilerek sahada görev yaptığını aktaran Yılmaz, “Gönüllü olan arkadaşları talep edilen alanlara ihtiyaç duyulan yerlere yönlendireceğiz. Koordinasyonu sağlayacağız. Bazı belediyeler bu konuda bizden destek istedi, taleplerini elimizden geldiğince karşılayacağız. Seçim günü de öncesinde de destek vermeye çalışacağız” dedi.