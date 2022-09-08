Avukatlar ülke genelinde iş yavaşlatma eylemi yapacak

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:45

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile 81 baro başkanlığı, CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara verilen ücretlerin artırılması için iş yavaşlatma eylemi yapacak. Edirne Baro Başkanı Avukat Tacettin Sivrikaya, iş yavaşlatma eylemine kulak verilmezse, devam eden haftalarda önce 1 günlük ardından 3 günlük iş bırakma eylemleri yapacaklarını belirtti.

Edirne Baro Başkanı Avukat Tacettin Sivrikaya, "Yaklaşık en az 3 yıl süren bir dava için bile şu anda 700 lira civarında bir ücret ödeniyor. Ondan da katma değer ve gelir vergisi kesilerek 400-500 lira gibi paralarla 3 yıl boyunca avukatın bir davaya bakması bekleniyor. Önümüzdeki yıla ilişkin hazırlanacak olan tarifede de enflasyon oranları gibi bizce pek de gerçekçi olmayan enflasyon oranlarında bir artış yapılması planlanıyor. Biz bunu ‘kabul edilir’ bulmuyoruz" dedi.

"ARTIK YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Tacettin Sivrikaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yaklaşık en az 3 yıl süren bir dava için bile şu anda 700 lira bir ücret ödeniyor. Ondan da katma değer ve gelir vergisi kesilerek 400-500 lira gibi paralarla 3 yıl boyunca avukatın bir davaya bakması bekleniyor. Önümüzdeki yıla ilişkin hazırlanacak olan tarifede de enflasyon oranları gibi bizce pek de gerçekçi olmayan enflasyon oranlarında bir artış yapılması planlanıyor. Biz bunu ‘kabul edilir’ bulmuyoruz. Biz prensip olarak avukatlık asgari ücret tarifesinde olan rakamların uygulanmasını istiyoruz. Ancak devletimiz ekonomik sıkıntılar dolayısıyla ödeyemiyor. Makul bir çözümde Türkiye Barolar Birliği’nin teklifleri değerlendirilerek en azından 2020 yılının avukatlık asgari ücret tarifesindeki ücretlerin ödenmesini talep ediyoruz. Bunu da anlayış göstererek talep ediyoruz. Aynı anlayışı da Adalet, Maliye Bakanlığından bekliyoruz. Bu bağlamda tüm avukatlar, 81 ilde CMYK görevi yapan tüm meslektaşlarım, salı günü iş yavaşlatma eylemi yapacaklar. Bu kararı biz, Türkiye Barolar Birliği’nde toplantı yaptığımız 81 baro başkanı ile aldık. Ortak karardır. Oy birliği ile alınan karardır. Edirne Barosu avukatları da bu kararı uygulayacak. Şayet sesimize kulak verilmezse, sorunlarımıza çözüm yolunda olumlu yaklaşılmazsa, devam eden haftalarda önce 1 günlük ardından 3 günlük iş bırakma eylemleri yapacağız. Bu eylemleri yaparken bazı istisnalarımız olacak. Bunlar kadına karşı şiddet ve istismar. Çocuğa karşı şiddet ve istismar suçlarında tabi ki eylemlere ara vereceğiz. Orada avukat hemen görevinin başında olacak. Onları yalnız bırakmamız mümkün değil. Ama diğer dosyalarda maalesef üzülerek bunu yapmak zorundayız. Artık yapmak zorunda kaldık."