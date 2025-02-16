Avukatlara saldıran AKP’liler hâkim karşısına çıktı
CumhurbaşkanI seçimlerinin ikinci turunda 28 Mayıs 2023’te İstanbul Beykoz Zerzevatçı köyünde bulunan Bedesten İlköğretim Okulu’ndaki AKP’li görevliler, Atatürk rozeti takan CHP’li görevlilerle tartıştı.
CHP’li okul görevlisinin şikâyetçi olmak üzere okuldan ayrılmasının ardından avukat Burak Saldıroğlu, okula gitti. Ardından büyüyen tartışma sonucunda AKP’li görevliler aralarında Saldıroğlu’nun da bulunduğu CHP’li görevlilere fiziki saldırıda bulunuldu. Saldıroğlu suç duyurusunda bulundu.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, dört kişi hakkında “basit yaralama” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Aralarında şu an mahalle muhtarı olan Gökhan Akat’ın da olduğu dört kişi hâkim karşısında çıktı.
Sanık olarak ifade veren E.C. ise “Seçim sandıklarının kurulduğu okulun dışarısındaydım. Okulun bahçesinde sonradan ismini öğrendiğim Burak ile mahalleden tanıdığım Gökhan ve mahalleli bir grubun sözlü olarak tartıştıklarını gördüm. Daha sonra ben namaz kılmak için camiye gittim, mahallelilerle katılanlar arasında tartışma olmuş ben bunu görmedim ancak duydum” ifadelerini kullandı. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Mahkeme savcının esas hakkında mütaala hazırlaması için duruşmayı 28 Nisan’a erteledi.
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