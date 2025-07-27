Avukatlarından Murat Çalık'ın sağlığına ilişkin açıklama…

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatları, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çalık'ın 18 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu talebiyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği, burada ileri tetkik ve muayenelerinin yapıldığı belirtildi. 25 Temmuz'da kemik iliği biyopsisi alındığı ve sonuçların beklendiği aktarıldı. Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık'ın durumunun tıbben hassasiyetle izlendiği vurgulandı. Kamuoyuna yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması çağrısı yapıldı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Sayın Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyunda yer alan bazı yanıltıcı açıklamalar nedeniyle bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilimiz, Adli Tıp Kurumu'nun talebiyle 18 Temmuz'da İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada ileri tetkik ve muayeneleri yapılmıştır. Son olarak 25 Temmuz'da kemik iliği biyopsisi alınmış olup, sonuçlar beklenmektedir.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören müvekkilimizin durumu tibben hassasiyetle izlenmektedir. Sürece dair yalnızca tarafımızca yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınmasını; spekülasyonlardan uzak, sorumlu bir yaklaşım sergilenmesini önemle rica ederiz."