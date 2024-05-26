Avukattan skandal soru
İstanbul’da E.K. (24) isimli bir kadın, İ.A. (23) isimli bir kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, fotoğraflarını ailesine atacağını söyleyerek şantaj yaptığını ve intihara yönlendirdiğini iddia ederek dava açtı. Davanın ikinci duruşması önceki gün İstanbul Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada sanık avukatı E.K’ye, “Hastanede neden tehdit edildiğini söylemedin” sorusunu yöneltti. E.K. ise korktuğunu belirtti.
Ardından sanık avukatı, “İstanbul’da bir ay sanığın yanında kaldığınızı söylediniz, aileniz nasıl izin verdi?” sorusuna E.K., “Bu özel hayatla ilgili bir soru, kimseyi ilgilendiren bir durum değil. Ben başka bir olay nedeniyle o kişinin yanına apar topar kaçarak zorla gittim” dedi.
Mahkeme sanığın adli kontrolünün devamına karar verdi. Duruşma 11 Eylül’e ertelendi.
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