Avukattan skandal soru

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

Duruşmada sanık avukatı E.K’ye, “Hastanede neden tehdit edildiğini söylemedin” sorusunu yöneltti. E.K. ise korktuğunu belirtti.

Ardından sanık avukatı, “İstanbul’da bir ay sanığın yanında kaldığınızı söylediniz, aileniz nasıl izin verdi?” sorusuna E.K., “Bu özel hayatla ilgili bir soru, kimseyi ilgilendiren bir durum değil. Ben başka bir olay nedeniyle o kişinin yanına apar topar kaçarak zorla gittim” dedi.

Mahkeme sanığın adli kontrolünün devamına karar verdi. Duruşma 11 Eylül’e ertelendi.