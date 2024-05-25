Ayhan Bora Kaplan davasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı: İki sanık tahliye edildi

Yayınlanma: 25.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.05.2024 - 04:00

Mahkeme başkanı savcının mütalaasını aldı. Savcı; gizli tanık Serdar Sertçelik ile firari sanıkların yakalama kararlarının bekletilmesini istedi.

Mahkeme başkanı sanıklardan Arif Buğra Meşe ve Furkan Anıl Bahar’ın tahliyesine karar verildiğini açıkladı. Böylece davada tutuklu sanık sayısı 20’den 18’e düştü.

9 EYLÜL’E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların yurtdışı adli kontrol tedbirinin devamına, Sertçelik ve diğer firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesini hükmetti. Ayrıca duruşmaya gelmeyen müşteki Murat Yener hakkında yakalama kararı çıkarılmasını, yurtdışına kaçan ve adresi bulunamayan Muhammet Sağ’ın dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Öldürüldüğü iddia edilen Semih Arslan’ın kaldığı evde 29 Mayıs’ta keşif yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, davayı 9 Eylül’e erteledi.