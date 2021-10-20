Ayağına kıymık battı, yaşamını yitirdi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ayağına odun parçası batan ve sonrasında enfeksiyon kapması neticesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden adam, son yolculuğuna uğurlandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 57 yaşındaki Hüseyin Kobyaoğlu'nun ayağına bir süre önce odun parçası battı. Odun parçasının batması sonrasında Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluşunca Yalova ilinde bulunan bir hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Kobyaoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Kobyaoğlu'nun cenazesi, helallik alınması için Akyazı’da bulunan evine getirildi.
Daha sonrasında Kubbeli Yeni Cami'de kılınan cenaze namazı ardından Hüseyin Kobyaoğlu, Yuvalak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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