Ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulunan flamingo tedavi edildi
Avcılar tarafından tüfekle vurulan ve köylüler tarafından bulunan flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki tedavisi tamamlandı.
Aksaray'da avcılar tarafından tüfekle vurulup yaralanan flamingo, tedavisi sonrası Konya’daki hayvanat bahçesine gönderildi. Flamingonun ayağında İran'ın Tahran kentinde kuş gözlemcileri tarafından takılan çip bulunmuştu.
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Tuz Gölü'ne göç yoluyla flamingolar gelmeye başladı. 2 gün önce avcılar tarafından tüfekle vurulan ve köylüler tarafından bulunan flamingolardan biri, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki tedavisi tamamlandı. Sol kanadına dikiş atalın flamingo bugün Konya Karatay hayvanat bahçesine gönderildi. Hayvanat bahçesinde bir süre müşahade altına alınacak flamingo tekrar doğaya bırakılacak. Flamingonun ayağında İran'ın Tahran kentinde kuş gözlemcileri tarafından takılan çip bulunmuştu.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ekipleri, yaşanan ölümlerin önüne geçmek için tedbirler oluşturdu. Eskil ilçesinde ve Tuz Gölü çevresinde denetimlerini artırdı.
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