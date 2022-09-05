Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından atölyede bulunan Kadir Arslan (45) ile oğlu Enes Arslan (24) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Enes Arslan, kurtarılamadı.
Patlamada işyerinde hasar oluştu.
Video Haberler
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- 'Tam düzeliyor derken...'
- Tarım Kredi'de bir skandal daha!
- Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni gelişme