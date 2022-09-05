Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:35
Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından atölyede bulunan Kadir Arslan (45) ile oğlu Enes Arslan (24) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Enes Arslan, kurtarılamadı.

Patlamada işyerinde hasar oluştu.


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