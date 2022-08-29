Büyükçekmece'de oto tamircide patlama

Büyükçekmece'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

DHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:45
Büyükçekmece'de oto tamircide patlama
Abone Ol google-news

Büyükçekmece'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


İstanbul Büyükçekmece patlama

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler