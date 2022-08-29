Büyükçekmece'de oto tamircide patlama

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:45

Büyükçekmece'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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