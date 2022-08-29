Büyükçekmece'de oto tamircide patlama
Büyükçekmece'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Büyükçekmece'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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