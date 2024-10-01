Antalya'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tüfekle öldürüp, intihar etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Süleyman Öter (55) tartıştığı eşi Gülfer Öter'i (50) av tüfeğiyle öldürüp, yaşamına son verdi.

Antalya'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tüfekle öldürüp, intihar etti
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DHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:29

Manavgat'ın Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkiinde, dün saat 17.00 sıralarında Süleyman Öter ve eşi Gülfer Öter arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin bahçesinde Gülfer Öter'e 2 el ateş etti. Süleyman Öter daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Öter ve Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Öter çiftinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Antalya

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