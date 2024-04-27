Ayakkabı fabrikasında korkutan yangın!
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir ayakkabı fabrikasında lastik hamur üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi’nde, bir ayakkabı fabrikasında lastik hamur karma makinesinin bulunduğu bölümde yangın çıktı.
Makinenin bulunduğu bölümden dumanlar çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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