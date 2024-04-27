Gölcük'te ahırda yangın paniği: 5 büyükbaş öldü
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü.
Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında İsmail Baş'a ait ahırda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 HAYVAN ÖLDÜ
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kullanılamaz hale gelen ahırda bulunan 5 büyükbaşın öldüğü belirlendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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