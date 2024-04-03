Ayakkabılarından 3.5 milyonluk kaçak altın çıktı

Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan 1 kilo 51.74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:33
Ayakkabılarından 3.5 milyonluk kaçak altın çıktı
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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. 

Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51.74 gram kaçak külçe altın buldu. 

Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.


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