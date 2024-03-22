Kars'ta 2 şüpheli kaçak altınla yakalandı

Kars'ta, havalimanında Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, 686,55 gram gümrük kaçağı altınla yakalandı.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:58
Kars'ta 2 şüpheli kaçak altınla yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışması sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler, havalimanında Ermenistan uyruklu 2 şüphelinin çantasında 2 parça halinde 686,55 gram gümrük kaçağı altın ele geçirdi.

Şüpheliler polislerce gözaltına alındı.


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