Ayasofya Camisi'nin İmparator Kapısı onarıldı
Ayasofya Camisi'nin İmparator Kapısı onarımın ardından görüntülendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya Camisi'nin İmparator Kapısı'nın onarıldığını açıkladı.
Ayasofya Camisi'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır" denilmişti.
Onarılan kapı bugün görüntülendi. Kapının önünde bariyer olduğu görüldü.
Video Haberler
- 5 gün sonra cesedi bulundu
- Suda tehlike: Akaryakıt yüklü tanker dereye uçtu
- Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
- Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi
- 'Şort' ve 'kısa pantolon' soruşturması
- Reuters ve Bloomberg'ten Kılıçdaroğlu analizi
- Onur Anıtı'na saldıranlar için istenen ceza belli oldu
- Türk lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı
- Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: İşte o anlar
- Patlayıcı madde operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- Rusya resmen açıkladı: Şehir ele geçirildi
- Mermili kavanoz davasında karar
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama