Ayasofya'nın imparatorluk kapısı tahrip edilmişti: Meclis gündemine taşındı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:56

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) dünya mirasına eklediği Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı’nın tahrip edilmesiyle ilgili Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

"KASTEN ZARAR VERENLER SAVCILIĞA TAŞINMALI"

Birinci derecede tarihi yapı olan Ayasofya’ya kasten zarar verilmesinin savcılığa taşınması gerektiğini ifade eden İlgezdi, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. maddesi çok açık. Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” dedi.

"BAKANLIĞIN SESSİZ KALMASI ÇOK ACI"

İlgezdi, Ayasofya’nın tarihine dikkat çekerek “Saldırıda bulunmak, tahrip etmek bir yana dursun, içeride fotoğraf çekmenin dahi yasak olduğu tarihi mekânlarımıza saldıranlar nasıl oluyor da tespit edilemiyor” diye sordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu olaya sessiz kalmasının çok acı olduğunu vurgulayan İlgezdi, “Bu kapı ahır kapısı değil, 1400 yıllık tarihi bir kapı. Savcıları göreve çağırıyorum. Bu utanç verici olaya sebep olanların tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtları yayınlanmalı ve sorumlular 65. madde uyarınca yargılanmalıdır” dedi.

"KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYAN BİR BAKANLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

İlgezdi, önergesinde şunları kaydetti:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu saate kadar tek bir açıklama yapılmadı. Bu tarihi bir ihanet değil de nedir? Topkapı Sarayı yerleşkesinde ‘yol yapıyoruz’ diye tarihi eserlere zarar verildiğini fotoğraflarla ortaya koymuştum. Şimdi de Ayasofya’ya bu yapılıyor. Kültürel değerlerimize sahip çıkmayan bir bakanlık ile karşı karşıyayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı kılını kıpırdatmayınca Sanat Tarihi Derneği, konuya ilişkin bilgi almaya çalışmış ancak kamera kaydının dahi olmadığı ifade edilmiş. Soruyorum; Kültür ve Turizm Bakanlığı bu saldırının hesabını soracak mı? Ayasofya için harekete geçildi mi? Geçilmediyse daha neyi bekliyorsunuz? Yıkılmasını mı?”

"BAKANLIK KONUYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI MI"

Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti: