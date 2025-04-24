Ayasofya’da deprem paniği kamerada
İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde yakalanan yerli ve yabancı turistler, panikle dışarı çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’un Silivri açıklarında dün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kimi yurttaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı.
Bu yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yerli ve yabancı turistler depremle birlikte kendilerini dışarı attı.
Tarihi caminin içinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
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