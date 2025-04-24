Ayasofya’da deprem paniği kamerada

Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 24.04.2025 - 09:19

İstanbul’un Silivri açıklarında dün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kimi yurttaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı.

Bu yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yerli ve yabancı turistler depremle birlikte kendilerini dışarı attı.

Tarihi caminin içinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı.