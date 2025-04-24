Ayasofya’da deprem paniği kamerada

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde yakalanan yerli ve yabancı turistler, panikle dışarı çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayasofya’da deprem paniği kamerada
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:18

İstanbul’un Silivri açıklarında dün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kimi yurttaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı.

Bu yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yerli ve yabancı turistler depremle birlikte kendilerini dışarı attı.

Tarihi caminin içinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı.


Etiketler: #İstanbul #ayasofya

İlgili Haberler

Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem!

AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler