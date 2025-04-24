Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde saat 07.19 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan İstanbul'da sarsıntılar gece boyunca devam etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi de; depremin büyüklüğünün 4.6, derinliğinin ise 16,9 kilometre olduğunu aktardı.
SARSINTILAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ!
İstanbul'da artçı depremler, gece yarısı da sürdü. Kentte saat 00.00 itibariyle 3.7 ve 3.9 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem yaşandı. Öte yandan çok sayıda 3 büyüklüğünün altında deprem gerçekleşti.
Marmara Bölgesi'nde ise, artçı deprem sayısı 150'ye yaklaştı. Artçı sarsıntılardan 8'inin büyüklüğü 4 ve üzeri olarak ölçüldü.
Etiketler: #afad #Büyükçekmece #deprem #marmara denizi
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