Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 07:30

Güncelleme: 24.04.2025 - 09:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de; depremin büyüklüğünün 4.6, derinliğinin ise 16,9 kilometre olduğunu aktardı.

SARSINTILAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ!

İstanbul'da artçı depremler, gece yarısı da sürdü. Kentte saat 00.00 itibariyle 3.7 ve 3.9 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem yaşandı. Öte yandan çok sayıda 3 büyüklüğünün altında deprem gerçekleşti.

Marmara Bölgesi'nde ise, artçı deprem sayısı 150'ye yaklaştı. Artçı sarsıntılardan 8'inin büyüklüğü 4 ve üzeri olarak ölçüldü.