Ayasofya'nın kapısını kırmıştı... Hakkında karar verildi!

Ayasofya Cami'nin ziyarete kapalı bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddia edilen sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayasofya'nın kapısını kırmıştı... Hakkında karar verildi!
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İHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:57

Ayasofya Cami'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf K.'nin avukatı hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yi ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.


Etiketler: #Ayasofya Cami #ceza #kapı #zarar

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