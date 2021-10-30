Aydın Aydoğan’ın zaman aşımından kapanmayan dosyası yeniden bilirkişide
Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın dosyası 9. yılına girdi.
Aydın Aydoğan, “Failler, emri verenler belli ama sonuç yok. Zaman aşımından dosyam kapanması gerekirken kapatmıyorlar. Dosyamı AİHM’ye taşımamı istemiyorlar” dedi.
Aydın Aydoğan’ın dosyası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gelen HTS kayıtlarının incelenmesi talebiyle savcılık tarafından bilirkişiye yönlendirildi. Dosyasının 9. yılına girdiğini söyleyen Aydoğan, “Dosyam 3 kez Faili Meçhul Suçlar Bürosuna, 3 kere de Memur Suçlar Bürosuna gönderildi. Failler, emri verenler belli ama sonuç yok. Ülkede büyük bir adaletsizlik olduğunu bu dosyadan görüyoruz. Zaman aşımından dosyam kapanması gerekirken kapatmıyorlar. Dosyamı AİHM’ye taşımamı istemiyorlar” diye konuştu. Geçen ay savcıyı ziyaret ettiğini de kaydeden Aydoğan, “Dosyada görüntülerin olmadığını hatırlattım. Bana, ‘Dosyayı bilirkisiye göndereceğim’ dedi. Önceki gün gidip dosyamın akıbetini öğrenmek istediğimde dosyanın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gelen HTS kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye teslim edildiğini öğrendim. Anlaşılmaz bir şekilde dosyamı oyalıyorlar” dedi. Şehit edilen savcı M. Selim Kiraz’ın yürüttüğü sürecin yarım kaldığını kaydeden Aydoğan, “Rahmetli Savcım Kiraz’ın görüntülerden tespit ettiği polislerin CD’si ve bilirkişi raporu kayıp. Şimdi HTS kayıtlarını istemişler. O gün alanda bulunan polislerin telefon kayıtları görüşmelerini inceleyecekler. Ben bu sürecin artık son bulmasını istiyorum. Adalet talep ediyorum” diye konuştu.
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