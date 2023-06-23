Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Nazili il olmalı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:52

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında ‘yüzüncü yılda yüz il’ talebini açıklamasıyla birlikte il olmayı isteyen ilçelerde hareketlilik yarattı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tartışmalara girerek Nazilli’nin il olması gerektiğini dile getirdi.

Yazılı bir açıklama yapan başka Çerçioğlu, “Nazillimiz; gelişmişliğiyle refah düzeyiyle, nüfusuyla, halkımızın daha çok gelişmeye ve üretmeye olan şevkiyle, ülkemizin birçok ilini geride bırakan ve hatta imrendiği bir ilçemiz. Bu şartlar altında da şüphesiz, il olmayı hak eden ilçeler sıralamasında bizlerin gözünde listenin en başında yer almakta. Yılbaşından hemen önce, Nazilli’ye kazandırdığımız Çocuk Gelişim Merkezimizin açılışında da ifade ettim; neredeyse 45 yıldır, siyasetçiler belli aralıklarla Nazilli’nin il olmasına yönelik açıklamalar yaptılar, sözler verdiler. Bunları işittiğimde belki de en mutlu olan insanlardan birisi, Nazilli’nin öz evladı olarak ben oldum. Ancak geldiğimiz noktada, o günden bu yana bile neredeyse 7 aya yakın zaman geçmiş olmasına karşın, ne yazık ki halen daha somut bir adım olmaması üzüntü verici” diye konuştu.

“NAZİLLİ; AMASIZ, FAKATSIZ, LAKİNSİZ; BİR AN EVVEL İL OLMALI”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Nazilli’ye 760 milyon lirayı geçen yatırım yaptığını ve 380 km yol 375 km altyapı çalışması, kültür merkezleri, hizmet binaları, otoparklar ve meydanlar yapıldığını aktaran Çerçioğlu, “Bir bu kadarını daha yapmak da boynumuzun borcudur. Bütün bunlarla birlikte ev sahipliği yaptığı kadim uygarlıkları ve tarihi ile, milli mücadeleden bu yana; evvela vatan savunmasında, sonrasında ülkemizin ekonomik olarak yeniden doğma ve büyüme sürecinde gösterdiği eşsiz mücadele ile Nazilli; amasız, fakatsız, lakinsiz; bir an evvel il olmalı; Nazilli halkı bugüne kadar gösterdiği her alandaki mücadelenin karşılığını almalıdır. Bu süreçte hak ettiğini alması yolunda dün de bugün de güzel Nazillimizin yanında olduk, yarın da olmaya devam edeceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın!..” ifadelerini kullandı.