Hangi ilçeler il olacak? İl olma şartları nelerdir? Kaç ilçe il olacak? İl olacak 19 ilçe hangileri?
"Hangi ilçeler il olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Devlet Bahçeli'nin TBBM'de yaptığı parti toplantısında söylediği "Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri derin yankı uyandırdı. 19 ilçenin il olmasını hedefleyen bu açıklama sonrası Türkiye'de ilçelerin nasıl il olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Hangi ilçeler il olacak? İl olma şartaları nelerdir? Kaç ilçe il olacak?
İLÇELERİN İL OLMA ŞARTLARI
- Nüfusun 100 binden fazla olması
- İl merkezine en az 30 kilometre uzaklık
- Mevcut şehirleşme
- Ulaşım durumu
- Hinterlant
- Ekonomik çeşitliliği
- Eğitim durumu
HANGİ İLÇELER İL OLACAK?
Türkiye'de 2022 yılında yapılan nüfus araştırmaları sonucuna göre bu 27 ilçe il olmak için kollarını sıvadı. 19 ilçenin il yapılması hedeflenirken il olması mümkün olan ilçeler şu şekilde;
Midyat, Mardin: Midyat nüfusu 2022 yılına göre 120.069. Bu nüfus, 59.939 erkek ve 60.130 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,92 erkek, %50,08 kadındır.
Yüksekova, Hakkari: Yüksekova nüfusu 2022 yılına göre 117.739. Bu nüfus, 60.127 erkek ve 57.612 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,07 erkek, %48,93 kadındır.
Kahta, Adıyaman: İlin merkezden sonra en büyük ilçesi olan Kahta, nüfusu 2022 yılına göre 128.961. Bu nüfus, 65.657 erkek ve 63.304 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,91 erkek, %49,09 kadındır.
Edremit, Balıkesir: Balıkesir'in 2018 rakamlarına göre en kalabalık üçüncü ilçesi olan Edremit'in nüfusu, 2022 yılına göre 167.901. Bu nüfus, 82.125 erkek ve 85.776 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %48,91 erkek, %51,09 kadındır.
Polatlı, Ankara: 1926 yılından beri ilçe statüsünde olan Polatlı'nın 2018 yılı nüfusu, 2022 yılına göre 128.378. Bu nüfus, 63.917 erkek ve 64.461 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,79 erkek, %50,21 kadındır.
Ünye, Ordu: İlin Altınordu'dan sonra en kalabalık ikinci ilçesi Ünye nüfusu 2022 yılına göre 132.432. Bu nüfus, 65.996 erkek ve 66.436 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,83 erkek, %50,17 kadındır.
Kozan, Adana: İlin 130 bin 495 nüfuslu ilçesi Kozan, yine 1926 yılında ilçe statüsüne kavuştu. Kozan nüfusu 2022 yılına göre 132.703. Bu nüfus, 67.009 erkek ve 65.694 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,50 erkek, %49,50 kadındır.
Cizre, Şırnak: İlin bu en kalabalık ilçesinin nüfusu 2022 yılına göre 159.754. Bu nüfus, 81.445 erkek ve 78.309 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,98 erkek, %49,02 kadındır.
Elbistan, Kahramanmaraş: Elbistan nüfusu 2022 yılına göre 141.307. Bu nüfus, 71.921 erkek ve 69.386 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,90 erkek, %49,10 kadındır.
Ereğli, Konya: Ereğli nüfusu 2022 yılına göre 175.309. Bu nüfus, 87.258 erkek ve 88.051 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,77 erkek, %50,23 kadındır.
Lüleburgaz, Kırklareli: Lüleburgaz nüfusu 2022 yılına göre 153.903. Bu nüfus, 77.327 erkek ve 76.576 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,24 erkek, %49,76 kadındır.
Bandırma, Balıkesir: Bandırma nüfusu 2022 yılına göre 164.965. Bu nüfus, 83.381 erkek ve 81.584 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,54 erkek, %49,46 kadındır.
Nazilli, Aydın: Nazilli nüfusu 2022 yılına göre 162.737. Bu nüfus, 79.744 erkek ve 82.993 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,00 erkek, %51,00 kadındır.
Akhisar, Manisa: Akhisar nüfusu 2022 yılına göre 177.419. Bu nüfus, 89.151 erkek ve 88.268 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,25 erkek, %49,75 kadındır.
Erciş, Van: Erciş nüfusu 2022 yılına göre 171.000. Bu nüfus, 88.193 erkek ve 82.807 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,57 erkek, %48,43 kadındır.
Ereğli, Zonguldak: Ereğli nüfusu 2022 yılına göre 175.309. Bu nüfus, 87.258 erkek ve 88.051 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,77 erkek, %50,23 kadındır.
Manavgat, Antalya: Manavgat nüfusu 2022 yılına göre 252.941. Bu nüfus, 129.834 erkek ve 123.107 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,33 erkek, %48,67 kadındır.
İskenderun, Hatay:İskenderun nüfusu 2022 yılına göre 251.682. Bu nüfus, 126.156 erkek ve 125.526 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,13 erkek, %49,87 kadındır.
Siverek, Şanlıurfa: Siverek nüfusu 2022 yılına göre 267.942. Bu nüfus, 136.016 erkek ve 131.926 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,76 erkek, %49,24 kadındır.
Çorlu, Tekirdağ: Çorlu nüfusu 2022 yılına göre 290.155. Bu nüfus, 147.038 erkek ve 143.117 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,68 erkek, %49,32 kadındır.
İnegöl, Bursa: İlin 45 km kadar güneydoğusunda bulunan ilçe nüfusu 2022 yılına göre 294.485. Bu nüfus, 148.438 erkek ve 146.047 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,41 erkek, %49,59 kadındır.
Alanya, Antalya: 312 bin 319 nüfusa sahip olan Antalya'nın güzel ve turistik ilçesi Alanya, şehir merkezine yaklaşık 154 km uzaklıkta yer alıyor. Alanya nüfusu 2022 yılına göre 364.180. Bu nüfus, 184.024 erkek ve 180.156 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,53 erkek, %49,47 kadındır.
Tarsus, Mersin: Tarsus nüfusu 2022 yılına göre 350.732. Bu nüfus, 176.678 erkek ve 174.054 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,37 erkek, %49,63 kadındır. Yeni ilçe olmaya aday olan yerlerin hangileri olduğu henüz net değil.
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