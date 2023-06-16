Hangi ilçeler il olacak? İl olma şartları nelerdir? Kaç ilçe il olacak? İl olacak 19 ilçe hangileri?

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

Türkiye'de 2022 yılında yapılan nüfus araştırmaları sonucuna göre bu 27 ilçe il olmak için kollarını sıvadı. 19 ilçenin il yapılması hedeflenirken il olması mümkün olan ilçeler şu şekilde;

Midyat, Mardin: Midyat nüfusu 2022 yılına göre 120.069. Bu nüfus, 59.939 erkek ve 60.130 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,92 erkek, %50,08 kadındır.