Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden emeklilere destek

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:36

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:36

Sosyal belediyecilik hizmetleri ve her kesimden vatandaşa yönelik çalışmaları ile örnek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan ‘Emekli Kart’ ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ projeleri, Aydın’da yaşayan yüz binlerce emeklinin ve ailenin bütçelerine destek oluyor. Büyükşehir bünyesinde bünyesindeki Halk Ege Et marketlerinde, et ve şarküteri ürünlerinde uygulanan yüzde 20 indirimden bugüne kadar binlerce emekli ve aile faydalandı.

“ALLAH ÖZLEM BAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN”

Emekli Kart ile emeklilere tanınan indirimden memnuniyet duyduğunu belirten Fikret Mavi, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Mavi, “Emekli olarak et yiyebiliyorsak Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde yiyebiliyoruz. Burada indirimli, öbür türlü yiyemiyoruz. Emeklinin hali ortada zaten. İndirimin hem biz emekliler için hem de vatandaşlar için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Güvenilir olduğu için de Halk Ege Et’ten alıyoruz, yöremizin hayvanları olduğu için daha da seviyoruz, tercih ediyoruz. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz, Allah başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

“ÖZLEM BAŞKANIMIZ BU PROJE İLE ÖRNEK OLDU”

Başkan Çerçioğlu tarafından emeklilere ve ailelere yönelik başlatılan indirimlerin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Yüksel Gökçe, “Büyükşehirlerde önceden böyle bir şey yoktu, sağolsun Özlem Çerçioğlu önderlik yaptı ve tüm Türkiye’de yayılmaya başladı. Örnek oldu yani. Özlem Çerçioğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu. Desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Nevin İyibağırsakçı, “Başka yerden et alamaz olduk artık. Halk Ege Et hem temiz hem de güvenli olduğu için buradan almayı tercih ediyoruz, hem de daha düşük fiyata alıyoruz. Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz başkanımıza” dedi.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: TÜM VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen desteklerin devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Günümüzün ekonomik koşulları nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyor, tüm vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Projelerimiz arasında yer alan ‘Emekli Kart’ ve ‘Anne-Çocuk Kartı’ ile bugüne kadar yüz binlerce vatandaşımıza ulaştık. Desteklerimize hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.