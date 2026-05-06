Aydın Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında? Aydın Çavuşoğlu kimin kardeşi? Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

6.05.2026 11:39:00
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, silahla yaralanmış halde bulundu. Peki, Aydın Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında? Aydın Çavuşoğlu kimin kardeşi? Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun ağır yaralandığı bildirildi. 

AYDIN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR, KİMİN KARDEŞİ?

Aydın Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşidir. Antalya ve Alanya’da ticari faaliyetleri bulunan bir iş insanıdır.

AYDIN ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun (52) kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çavuşoğlu’nu yaralı halde buldu.

Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

