Hakan Safi kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ne iş yapıyor?

6.05.2026 09:32:00
'Hakan Safi kimdir?' sorusunun cevabı yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe'de alınan olağanüstü genel kurul kararı sonrasında başkan adayları belli olmaya başladı. İş insanı Hakan Safi, Fenerbahçe başkan adaylığını resmi olarak duyurdu. Peki, Hakan Safi kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ne iş yapıyor?

Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Hakan Safi, Safi Holding’in ikinci kuşak yöneticileri arasında yer alıyor. 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Safi, iş dünyasında gayrimenkul, liman işletmeciliği, sanayi ve lojistik alanlarındaki yatırımlarıyla tanınıyor. 2005 yılından bu yana Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Hakan Safi’nin ailesi Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyünden İstanbul’a göç etti. Aile, daha sonra ticaret hayatına İstanbul Kasımpaşa’da başladı. Safi, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Ardından aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Sonrasında Boston University School of Management bünyesinde MBA eğitimi aldı.

Hakan Safi’nin yönetiminde bulunan Safi Holding; kömür ticareti, liman işletmeciliği, gayrimenkul, şeker üretimi, çimento, denizcilik, turizm ve lojistik gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Şirketin öne çıkan yatırımları arasında Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası ve Bilecik Çimento bulunuyor.

HAKAN SAFİ SERVETİ NE KADAR, NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Safi, Safi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır. Holding madencilik, liman işletmeciliği, denizcilik, şeker üretimi, gayrimenkul ve lojistik gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Forbes tarafından paylaşılan '2025 milyonerler listesi: En zengin 100 Türk' listesinde yer alan bilgilere göre Hakan Safi'nin 750 milyon dolar serveti bulunuyor. 2025 yılında yapılan listede en zengin 100 Türk isim arasında 61. sırada yer almıştır.

