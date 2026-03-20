Aydın’da 7 suçtan aranan kadın yakalandı: Bebeğiyle cezaevine gönderildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kadın, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, kucağındaki bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (40) yakalandı.

Şahsın; hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçları başta olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının, kucağındaki bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildiği öğrenildi.