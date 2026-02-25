Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aydın'da feci olay... 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu!

25.02.2026 08:57:00
İHA
Efeler ilçesinde 15 yaşındaki Çetin I., ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Odasında asılı halde bulunan çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitede gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında ikamet eden Çetin I. (15) ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu. Ailesinin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan ailesi yasa boğulurken, olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Çetin I.'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

