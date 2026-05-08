Aydın’da şap hastalığı alarmı: 17 mahalle karantinaya alındı!

8.05.2026 08:59:00
DHA
Yenipazar ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı görülmesi üzerine, Çine ilçesindeki bazı mahalleler de dahil olmak üzere iki ilçede toplam 17 mahallede karantina tedbirleri alındı.

Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi’nde tespit edilen şap hastalığından dolayı yeni tedbirler alındı.

Hastalığın görüldüğü mahalle ve yakın konumunda bulunan; Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri ile Çine ilçesindeki; İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Karantina kararı sona erene kadar bu mahallelerde hayvan hareketleri durduruldu. Bu çerçevede, bahse konu 17 mahallede hayvan giriş çıkışı ile alım satım yapmanın yasaklandığı bildirildi.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını engellemek için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, büyükbaş hayvancılık yapılan işletmede şap hastalığı görülmesi üzerine 11 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Niğde'ye bağlı Kiledere Beldesi; büyükbaş hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı vakaları nedeniyle 40 gün süreyle karantina altına alındı.