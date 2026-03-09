Aydın’da üfürükçülük AŞ: Bağarası hocaları! Vergi levhası çıkartıp insanların duygularını sömürerek para kazanıyorlar

Türkiye’de tarikat ve cemaatler başta olmak üzere din tacirliğiyle zenginleşen grupların yanı sıra insanlara muska satan “üfürükçü sözde hocalar” da bulunuyor. Bu üfürkçü sözde hocalara bir örnek ise Aydın’da bulunuyor. Aydın Söke’nin Bağarası mahallesi sözde üfürükçü hocalarıyla tanınıyor.

‘VERGİ LEVHASIYLA İNSANLARIN DUYGULARINI SÖMÜRÜYORLAR’

Yöre halkının aktardığana göre; çevre şehir ve belde ile yurt dışından insanlar bu hocaları ziyarete geliyor. Bu üfürükçüler “şifacılık” adı altında faaliyet yürütürken, seans başına insanlardan 600 ila 2 bin TL arası ücret alıyor. Üfürükçüler, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden reklam yaparken, insanlara WhatsApp üzerinden randevu veriyor. Gazetemiz Cumhuriyet’in ulaştığı yöre sakinlerinden T.Ş.; “Manevi olarak hiçbir destek bilgisi yok. Vergi levhası çıkartıp insanların duygularını sömürerek para kazanıyorlar” dedi.

ÜFÜRÜKÇÜLÜKTEN GAYRİMENKÛL ZENGİNİ OLDULAR

Üfürükçü beldesi olarak bilinen Bağarası mahallesinin tanınırlılığı ise ünlülerin üfürükçüsü olarak bilinen “Bülbül Hoca” lakaplı Mustafa Sakarya’dan geliyor. 2016’da yaşamını yitiren sözde hoca Sakarya’nın ziyaretçileri arasında ise eski Cumhurbaşkanları Kenan Evren, Turgut Özal ile eşi Semra Özal, eski Başbakan Tansu Çiller ve sanatçılar Türkan Şoray ile Ferdi Tayfur gibi siyasi ve ünlü isimler bulunuyordu. Sakarya’nın ardından bu tacirliği oğlu Ziya Sakarya sürdürdü. Oğul Ziya’nın da 2020’de koronovirüsten yaşamını yitirmesiyle işleri damadı Ali Deniz devraldı. Aile fertlerinin, kazandıkları paralarla Aydın’ın Kuşadası ilçesinden onlarca ev ve dükkan edinip gayrimenkûl zengini haline geldikleri de yöre halkı tarafından dile getiriliyor.

SEKRETERİ BİLE VAR

Damat Ali Deniz’in faaliyetlerine ilişkin ise yöre halkı sakinlerinden T.Z. gazetemiz Cumhuriyet’e konuştu. T.Z. “‘Tütsü yak, toprağa göm’ vs. diyor. Bir de büyü var diye bir kare beyaz kağıtta insan sureti gösteriyor; ama yalan, inanmayın. Kopyalama kağıdı o. Herkese de aynı şeyleri söylüyor” ifadelerini kullandı. T.Z. sözde hocanın sekreteri ile WhatsApp üzerinden yaptığı randevulaşmayı aktardı. Söz konusu mesajlaşmada Ali Deniz’in kişi başına 500 TL para aldığı belirtilerek; “Sabah 08.00’de burada olacak şekilde çıkın gelin. Adınızı çay ocağına yazdırın. Ramazan ayı içinde öğlen 12.00’de başlayıp iftara kadar bakıma devam ediyor” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.