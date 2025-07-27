Aydın’da yangın ormana sıçradı! Validen açıklama

Edinilen bilgiye göre, kırsal Yılmazköy Mahallesi'nin üst kesimlerinde ziraat alanından yükselen yoğun dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevresini sarmaya başladı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat da yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Vali Canbolat, "Ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı. İhbarın ardından orman ve itfaiye ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edildi. Şu anda yangının etrafını ekiplerimiz çevirmiş durumda. Hızla kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyoruz. Yangına karadan 119 araç ve 360 personel, havadan ise 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor. İnşallah en kısa sürede tamamen kontrol altına alacağız" ifadelerini kullandı.