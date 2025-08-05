Aydın'da zeytinlik yangını: Müdahale sürüyor!

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi yakınlarında, zeytinlik arazide yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde başladı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına helikopter ve arazözlerle müdahale edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları yangının kontrol altına alınmasının ardından devam edecek.