Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılıyor?
Daha önce 70 kilometrelik kesiminin trafiğe açıldığı Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışmalar tamamlandı ve otoyolun tamamının açılacağı tarih netleşti. Peki, Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılıyor?
163 kilometre olarak tasarlanan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometresi daha önce trafiğe açılmıştı. Şimdi ise kalan 70 kilometrelik kısmı daha tamamlandı. Peki, Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılıyor?
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU NE ZAMAN AÇILIYOR?
Geçen yıl Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometrelik kesimi hizmete açılmıştı. Otoyolun kalan 70 kilometrelik bölümünün de çalışmaları tamamlandı böylece otoyolun tamamı 17 Ekim Perşembe günü açılacak. Otoyol projesiyle Aydın ve Denizli arasında 2 saat süren yolculuk 55 dakikaya düşecek.
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU GÜZERGÂHI
Aydın-Denizli Otoyolu; 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda inşa edildi.
Güzergah, Aydın Çevre Yolu Otoyol Kavşağı'ndan başlayıp Dalama üzerinden Yenipazar'a, Büyük Menderes Nehri'nin ise güneyinden geçerek Kuyucak ilçesine ulaşıyor. Karapınar’ın kuzeyinden Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden devam eden otoyol, D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu’na paralel olarak Sarayköy'ün güneyinden geçiyor. Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolu'nun kuzeyine geçtikten sonra otoyol Denizli'yi çevreleyerek Çeltikçi, Korucuk ve Kocadere istikametinde ilerleyip Kocabaş mevkiinde sonlanıyor.
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