Aydın Devlet Hastanesi’nde yangın paniği... Arşiv odasından dumanlar yükseldi!

Efeler ilçesinde hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi’ndeki arşiv odasını saran duman kısa süreli paniğe yol açtı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:56
Aydın Devlet Hastanesi’nde yangın paniği... Arşiv odasından dumanlar yükseldi!
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Hasanefendi Mahallesi’nde bulunan Aydın Devlet Hastanesi’nin arşiv odasında yoğun duman meydana geldi.

Dumanı fark eden hastane personelleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, dumanın kaynağını bulmak için çalışma başlattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler, dumanın arşiv odası dışındaki bahçenin mazgal bölümünden çıktığını tespit etti.

SİGARA İZMARİTİ NEDEN OLMUŞ!

Dumanın çıktığı noktada söndürme çalışması gerçekleştirilirken, paniğe yol açan dumanın mazgala atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi. Olay büyümeden kontrol altına alınırken, ekipler inceleme başlattı.


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