Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
Manisa'da organize sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki plastik ve kimyasal atıkların alev almasıyla saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken tesisten yükselen siyah dumanlar kentin pek çok noktasından görüldü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahale ediyor.
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