Park halindeki kamyonette yangın... İş yerine de sıçradı!
İnegöl'de, park halindeki kamyonette çıkan yangın, yakındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde ise hasar oluştu.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Caner Sokak'ta saat 01.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde park halinde bulunan 59 ACD 356 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler, kamyonun yakınında binanın zemin katındaki bir iş yerine de sıçradı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!
Yoğun duman nedeniyle iş yerinin bulunduğu binada oturan evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alev topuna dönen kamyonet ve iş yerindeki yangın söndürüldü.
Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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