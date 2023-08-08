Aydın Didim'de makilik alanda yangın
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Aydın'ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla olay yerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale sürüyor.
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