Aydın Didim'de makilik alanda yangın

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:14
Aydın Didim'de makilik alanda yangın
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Aydın'ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla olay yerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale sürüyor.


aydın Didim Yangın

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