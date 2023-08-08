Muğla'da orman yangını: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:26

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:53

Muğla'nın Ula ilçesinde Gölet mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 9 helikopter ve 6 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri, 2 ranger ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı.