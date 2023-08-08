Muğla'da orman yangını: Soruşturma başlatıldı!
Ula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattığı aktarıldı.
Muğla'nın Ula ilçesinde Gölet mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına 9 helikopter ve 6 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri, 2 ranger ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
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